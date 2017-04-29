Рашид Рахимов: «Терек» сыграл очень хорошо, но два пропущенных мяча – это много

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 26-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.

«На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч.

Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это, наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша внутренняя кухня», - цитирует Рахимова rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Форвард гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий «Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала» побывало еще три мяча.

Сначала Мбенг сделал дубль, после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».

«Терек» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.