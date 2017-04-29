Рашид Рахимов: «Терек» сыграл очень хорошо, но два пропущенных мяча – это много
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов
поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 26-м туре чемпионата
России. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.
«На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч.
Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это,
наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил
игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша
внутренняя кухня», - цитирует Рахимова rusfootball.info со ссылкой на эфир
телеканала «Наш футбол».
Форвард
гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий
«Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала»
побывало еще три мяча.
Сначала Мбенг сделал дубль,
после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на
замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако
иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».
«Терек» набрал 39 очков и догнал
занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова
сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».
«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч
Голы
Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).
Состав
Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)
Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)
Предупреждения:
нет - Панков, 36; Щербаков, 55
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция