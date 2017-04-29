«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Генгам»
Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Генгамом»
и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».
В составе победителей отличились Венсан Пажо
и Ромен Амума (с пенальти). «Сент-Этьен» набрал 49 очков и занимает седьмое
место в чемпионате Франции. У «Генгама» 44 очка и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
Матч
Генгам - Сент-Этьен - 0:2 (0:0)
Голы
Пайо 61 (0:1). Амума 86 (0:2 - пен.).
Состав
Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра (Санко, 51), Икоко, Кербра, Сорбон, Коко (Приват, 64), Дидо, Салибур, Део (Жиресс, 80), Бриан, Менди
Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Корнье (Полома, 90), Сельнес, Пайо (Севе, 75), Майга, Верето, Амума, Малькуи, Берич (Монне-Паке, 79)
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
29 апреля 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция