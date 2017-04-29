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«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Генгам»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».

В составе победителей отличились Венсан Пажо и Ромен Амума (с пенальти). «Сент-Этьен» набрал 49 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. У «Генгама» 44 очка и десятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

Матч

Генгам - Сент-Этьен - 0:2 (0:0)

Голы

Пайо 61 (0:1). Амума 86 (0:2 - пен.).

Состав

Генгам: Юнссон, Мартинс Перейра (Санко, 51), Икоко, Кербра, Сорбон, Коко (Приват, 64), Дидо, Салибур, Део (Жиресс, 80), Бриан, Менди

Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Теофил-Катерин, Корнье (Полома, 90), Сельнес, Пайо (Севе, 75), Майга, Верето, Амума, Малькуи, Берич (Монне-Паке, 79)

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

29 апреля 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

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