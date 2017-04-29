«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Генгам»

читайте также

Лига 1. 35-й тур. «Монако» обыграл «Тулузу» «Генгам» уступил «Сент-Этьену» и другие матчи Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5 Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Германии.

«Монако» обыграл «Тулузу» и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Тулузой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монако».

Гол Вальбуэна помог «Лиону» обыграть «Анже» Матч 35-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Лиона».

«Интер» претендует на Стротмана и Крыховяка Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман и полузащитник Гжегож Крыховяк могут начать следующий сезон в «Интере».

Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции Как сообщает официальный сайт союза профессиональных футболистов Франции, названы имена тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в Лиге 1 по итогам сезона 2016/17.

«Монако» хочет заменить Мбаппе форвардом «Барселоны» Как сообщает Газета.ru со ссылкой на France Football, форвард «Барселоны» Пако Алькасер может перебраться в чемпионат Франции.

Зидан проявляет интерес к форварду «Монако» Мбаппе Форвард «Монако» Килиан Мбаппе может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на L'Equipe.

«Анже» обыграл «Генгам» и вышел в финал Кубка Франции Матч 1/2 финала Кубка Франции между «Анже» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Анже».

Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Агент Пасторе: Хавьер покажет зрелищную игру, если вернется в серию А, но его уход из «ПСЖ» сейчас невозможен Футбольный агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, исключил уход своего клиента.

«Монако» требует у «Манчестер Сити» 130 миллионов евро за Мбаппе «Манчестер Сити» хотел бы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски требуют за игрока большие деньги.

Обамеянг встречался с представителями «ПСЖ» Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Бернарду Силву за 50 миллионов евро Полузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Лион» может арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может вернуться в чемпионат Франции.

Матюиди, которым ранее интересовался «МЮ», не исключает ухода из «ПСЖ» Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Монако» обыграл «Лион» и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч 34-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Монако».

Лига 1. 34-й тур. «Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью, «Лион» - «Монако» и другие матчи Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

«Тулуза» и «Ницца» сыграли вничью в матче 34-го тура лиги 1 В матче 34-го тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Ниццей» (1:1).