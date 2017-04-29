Юрий Матвеев: Верю, что у «Урала» есть будущее
Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился
впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России против «Терека».
Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.
«Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли «Тереку» неудобства.
Безусловно, игроки
получили огромный опыт. Вижу, что будущее у «Урала» есть», - цитирует
Матвеева Rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
Отметим, что
главный тренер «Урала» Александр Тарханов не прибыл на матч из-за проблем со
здоровьем.
Форвард
гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий
«Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала»
побывало еще три мяча.
Сначала Мбенг сделал дубль,
после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на
замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако
иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».
«Терек» набрал 39 очков и догнал
занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова
сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».
«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.
Матч
Голы
Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).
Состав
Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)
Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)
Предупреждения:
нет - Панков, 36; Щербаков, 55
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция