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Юрий Матвеев: Верю, что у «Урала» есть будущее

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.

«Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли «Тереку» неудобства.

Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у «Урала» есть», - цитирует Матвеева Rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Отметим, что главный тренер «Урала» Александр Тарханов не прибыл на матч из-за проблем со здоровьем.

Форвард гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий «Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала» побывало еще три мяча.

Сначала Мбенг сделал дубль, после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».

«Терек» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч

Терек - Урал - 5:2 (1:1)

Голы

Павлюченко 21 (0:1). Мбенг 33 (1:1). Мбенг 63 (2:1). Садаев 67 (3:1). Лебеденко 83 (4:1). Манучарян 87 (4:2). Мохаммади 90 (5:2).

Состав

Терек: Городов, Дьомбер (Оздоев, 75), Уциев, Анхель, Семёнов, Пирис, Мохаммади, Иванов, Митришев (Торже, 46), Лебеденко, Мбенг (Садаев, 66)

Урал: Тимофеев, Меркулов, Панков, Динга, Коробов, Глушков, Ломакин (Юсупов, 69), Серченков, Кулаков (Новиков, 46), Щербаков, Павлюченко (Манучарян, 46)

Предупреждения:

нет - Панков, 36; Щербаков, 55

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

29 апреля 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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