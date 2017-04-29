Юрий Матвеев: Верю, что у «Урала» есть будущее

Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями после матча 26-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что его команда уступила со счетом 2:5.

«Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли «Тереку» неудобства.

Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у «Урала» есть», - цитирует Матвеева Rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Отметим, что главный тренер «Урала» Александр Тарханов не прибыл на матч из-за проблем со здоровьем.

Форвард гостей Роман Павлюченко открыл счет на 21-й минуте. До перерыва нападающий «Терека» Аблай Мбенг восстановил равенство. А во втором тайме в воротах «Урала» побывало еще три мяча.

Сначала Мбенг сделал дубль, после чего Заур Садаев и Игорь Лебеденко забили еще два гола. Вышедший на замену форвард «Урала» Эдгар Манучарян вернул разницу в два мяча. Однако иранский защитник Милад Мохаммади все-таки оформил крупную победу «Терека».

«Терек» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Ростов». В следующем туре 7 мая команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с «Зенитом» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Урал» по итогам тура пропустил вперед «Рубин». 2 мая команда разыграет Кубок России с «Локомотивом» на стадионе «Фишт» в Сочи.