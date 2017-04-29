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«Леванте» обыграл «Овьедо» и вернулся в примеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура испанской сегунды между «Леванте» и «Овьедо» завершился победой хозяев со счетом 1:0. «Леванте» досрочно обеспечил себе возвращение в примеру.

Единственный мяч на 54-й минуте забил Серхио Постиго. «Леванте» с 77 очками идет первым в сегунде. Команда год спустя после вылета досрочно обеспечила себе возвращение в высший дивизион.

Сегунда. 36-й тур

«Леванте» - «Овьедо» - 1:0

Гол: Постиго, 54.

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