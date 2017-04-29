«Леванте» обыграл «Овьедо» и вернулся в примеру
Матч 36-го тура испанской сегунды между «Леванте»
и «Овьедо» завершился победой хозяев со счетом 1:0. «Леванте» досрочно
обеспечил себе возвращение в примеру.
Единственный мяч на 54-й минуте забил Серхио
Постиго. «Леванте» с 77 очками идет первым в сегунде. Команда год спустя после
вылета досрочно обеспечила себе возвращение в высший дивизион.
Сегунда. 36-й тур
«Леванте» - «Овьедо» - 1:0
Гол: Постиго, 54.
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