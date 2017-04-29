«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барселоны».

На 50-й минуте счет в матче открыл Луис Суарес. После неточной передачи Хосе Хурадо на голкипера он перехватил мяч и реализовал выход один на один. Удвоил результат Иван Ракитич, который поразил ворота ударом из пределов штрафной. В концовке после ошибки Аарона Карикола Суарес перехватил мяч и оформил дубль.

«Барселона» набрала 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. Столько же у мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе. «Эспаньол» на девятом месте – 50 очков.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур