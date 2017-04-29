«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби
Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом»
и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барселоны».
На 50-й минуте счет в матче открыл Луис
Суарес. После неточной передачи Хосе Хурадо на голкипера он перехватил мяч и
реализовал выход один на один. Удвоил результат Иван Ракитич, который поразил
ворота ударом из пределов штрафной. В концовке после ошибки Аарона Карикола Суарес перехватил мяч и оформил дубль.
«Барселона» набрала 81 очко и лидирует в
чемпионате Испании. Столько же у мадридского «Реала», у которого есть игра в
запасе. «Эспаньол» на девятом месте – 50 очков.
Чемпионат Испании. Примера
35-й тур
Матч
Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)
Голы
Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция