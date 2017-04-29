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«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барселоны».

На 50-й минуте счет в матче открыл Луис Суарес. После неточной передачи Хосе Хурадо на голкипера он перехватил мяч и реализовал выход один на один. Удвоил результат Иван Ракитич, который поразил ворота ударом из пределов штрафной. В концовке после ошибки Аарона Карикола Суарес перехватил мяч и оформил дубль.

«Барселона» набрала 81 очко и лидирует в чемпионате Испании. Столько же у мадридского «Реала», у которого есть игра в запасе. «Эспаньол» на девятом месте – 50 очков.

Чемпионат Испании. Примера

35-й тур

Матч

Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)

Голы

Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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