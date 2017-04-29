Валттери Филппула: В комментарии Кучерова больше разочарования, что команда не попала в плей-офф
Форвард «Филадельфии»
Валттери Филппула рассказал, что думает о комментарии своего бывшего партнера
по «Тампе-Бэй» Никиты Кучерова.
Напомним, в интервью российским журналистам Кучеров заявил, что «некоторые игроки «Тампы-Бэй» засиделись в команде».
«Думаю, в его комментарии было больше разочарования тем моментом, что сезон для клуба завершился не так, как он хотел. Это жесткие слова. Мне кажется, ребята в «Тампе» работают усердно и вряд ли кто-то ведет себя расслабленно из-за зарплаты», – приводит ТАСС слова Филппулы.
В нынешнем сезоне «Тампа-Бэй» заняла десятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.
Финский форвард начинал сезон в составе «молний», но в феврале в результате обмена перешел в «Филадельфию».
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