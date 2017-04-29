Карло Анчелотти: Мы заслужили чемпионский титул. Теперь время праздновать

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после победы над «Вольфсбургом» (6:0) в 31-м туре чемпионата Германии. Также он прокомментировал завоевание своей командой чемпионского титула.

«Этот сезон в бундеслиге был фантастическим опытом. Команда проделала очень хорошую работу. Я хотел бы поблагодарить этот фантастический клуб за то, что мне посчастливилось быть здесь, вместе с этими классными игроками и болельщиками, которые на протяжении всего сезона нас великолепно поддерживали.

Мы заслужили этот титул, мы играли в красивый футбол. Теперь настало время отпраздновать. После мы постараемся как можно лучше подготовиться к следующему сезону», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».