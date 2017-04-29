Карло Анчелотти: Мы заслужили чемпионский титул. Теперь время праздновать
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти
поделился впечатлениями после победы над «Вольфсбургом» (6:0) в 31-м туре
чемпионата Германии. Также он прокомментировал завоевание своей командой
чемпионского титула.
«Этот сезон в бундеслиге
был фантастическим опытом. Команда проделала очень хорошую работу. Я хотел бы
поблагодарить этот фантастический клуб за то, что мне посчастливилось быть
здесь, вместе с этими классными игроками и болельщиками, которые на протяжении
всего сезона нас великолепно поддерживали.
Мы заслужили
этот титул, мы играли в красивый футбол. Теперь настало время отпраздновать.
После мы постараемся как можно лучше подготовиться к следующему сезону»,
- цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3) Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6). Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79) Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски Луис Густаво, 19 - нет Луис Густаво, 78 - нет Феликс Цвайер (Германия) 29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)
Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).
Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)
Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски
Луис Густаво, 19 - нет
Луис Густаво, 78 - нет
Феликс Цвайер (Германия)
29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция