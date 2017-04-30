Филипп Лам: Мы показали, что «Бавария» может играть с удовольствием
Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился
впечатлениями после матча против «Вольфсбурга» в 31-м туре чемпионате Германии.
Напомним, что его команда выиграла со счетом 6:0 и досрочно завоевала
чемпионский титул.
«В этом
чемпионстве есть большая заслуга команды. То, что мы показали в бундеслиге, и
стали чемпионами за четыре тура до конца, это не само собой разумеется. В
первые минуты «Вольфсбург» оказывал давление, хорошо располагался в обороне и
успешно действовал на контратаках. У них было несколько шансов забить.
Мы, в свою очередь, забили в правильные моменты. Мы показали, что можем играть с удовольствием. Сопернику было тяжело», - цитирует Лама официальный сайт «Баварии».
Матч
Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)
Голы
Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).
Состав
Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)
Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски
Предупреждения:
Луис Густаво, 19 - нет
Удаления:
Луис Густаво, 78 - нет
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция