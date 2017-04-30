Филипп Лам: Мы показали, что «Бавария» может играть с удовольствием

Защитник «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями после матча против «Вольфсбурга» в 31-м туре чемпионате Германии. Напомним, что его команда выиграла со счетом 6:0 и досрочно завоевала чемпионский титул.

«В этом чемпионстве есть большая заслуга команды. То, что мы показали в бундеслиге, и стали чемпионами за четыре тура до конца, это не само собой разумеется. В первые минуты «Вольфсбург» оказывал давление, хорошо располагался в обороне и успешно действовал на контратаках. У них было несколько шансов забить.

Мы, в свою очередь, забили в правильные моменты. Мы показали, что можем играть с удовольствием. Сопернику было тяжело», - цитирует Лама официальный сайт «Баварии».