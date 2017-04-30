Мария Шарапова: Большое ура моей замечательной команде за эту неделю
Российская теннисистка Мария Шарапова, уступившая Кристине
Младенович (6:3, 5:7, 4:6) в полуфинале турнира WTA в Штутгарте, поблагодарила
свою команду.
«Большое, большое ура моей замечательной команде за эту неделю, когда я вернулась. Каждому из них! Открыла бутылку шампанского, – написала Шарапова в инстаграме.
Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации. На старте турнира Мария переиграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), затем победила соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1), а в четвертьфинале взяла верх в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт (6:3, 6:4).
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