Мария Шарапова: Большое ура моей замечательной команде за эту неделю

Российская теннисистка Мария Шарапова, уступившая Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6) в полуфинале турнира WTA в Штутгарте, поблагодарила свою команду.

«Большое, большое ура моей замечательной команде за эту неделю, когда я вернулась. Каждому из них! Открыла бутылку шампанского, – написала Шарапова в инстаграме.

Big big cheers to my amazing team for this comeback week. Each and every one of them! Opening a bottle of champagne my friend produced. 🥂🍾#JustTheBeginning Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Апр 29 2017 в 12:25 PDT

Напомним, турнир в Штутгарте стал первым для Шараповой после 15-месячной дисквалификации. На старте турнира Мария переиграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), затем победила соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1), а в четвертьфинале взяла верх в противостоянии с эстонкой Анетт Контавейт (6:3, 6:4).