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Георгий Мелкадзе: Матч «Тосно» - «Спартак-2» судила бригада клоунов

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе раскритиковал судей, работавших на матче 34-го тура первенства ФНЛ против «Тосно» (1:1).

«Судила бригада клоунов, но забивай свои моменты и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку», - написал Мелкадзе в своем Instagram.

Напомним, главным арбитром матча был Олег Соколов.

Матч

Тосно - Спартак-2 - 1:1 (1:0)

Голы

Галиулин 26 (1:0). Давыдов 83 (1:1).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Альшин, 75), Галиулин, Палиенко, Заболотный, Кутьин (Чиркин, 64)

Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Шанбиев (Сокол, 81), Хомуха, Бакаев, Савичев (Руденко, 81), Леонтьев, Самсонов, Давыдов (Пантелеев, 90), Мелкадзе (Нимели, 57)

Предупреждения:

Кашчелан, 52; Мухаметшин, 53; Галиулин, 73 - Шанбиев, 69; Селихов, 90

Удаления:

нет - Лихачёв, 28

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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Георгий Мелкадзе: Матч «Тосно» - «Спартак-2» судила бригада клоунов
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