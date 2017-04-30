Георгий Мелкадзе: Матч «Тосно» - «Спартак-2» судила бригада клоунов
Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе
раскритиковал судей, работавших на матче 34-го тура первенства ФНЛ против «Тосно»
(1:1).
«Судила бригада клоунов, но забивай свои моменты и судья бы их не спас. Спасибо за поддержку», - написал Мелкадзе в своем Instagram.
Напомним, главным арбитром матча был Олег Соколов.
Матч
Голы
Галиулин 26 (1:0). Давыдов 83 (1:1).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Сухарев, Абазов, Кашчелан, Богаев, Мухаметшин (Альшин, 75), Галиулин, Палиенко, Заболотный, Кутьин (Чиркин, 64)
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Шанбиев (Сокол, 81), Хомуха, Бакаев, Савичев (Руденко, 81), Леонтьев, Самсонов, Давыдов (Пантелеев, 90), Мелкадзе (Нимели, 57)
Предупреждения:
Кашчелан, 52; Мухаметшин, 53; Галиулин, 73 - Шанбиев, 69; Селихов, 90
Удаления:
нет - Лихачёв, 28
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция