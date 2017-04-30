Алексей Березуцкий: ЦСКА при мне лишь однажды проиграл «Спартаку»? Мне нравятся эти цифры

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий – о предстоящем дерби со «Спартаком».

– Так получилось, что именно у тебя лучшая в команде статистика в дерби: в двадцати своих матчах первенства России ты проиграл красно-белым лишь однажды. И это мы не говорим еще о Кубках и Суперкубках, где поражений у тебя не было вообще.

– Мне нравятся эти цифры! А неудачную игру тоже припоминаю — это был 2008 год, мы набрали хороший ход, обыгрывали всех подряд. Догоняли «Рубин», поскольку в первой части чемпионата выступили очень неудачно. И в дерби выглядели в общем-то неплохо. Помню, что тренером «Спартака» был Лаудруп, что гол забил Баженов, а Юру Жиркова удалили. Соперник отбивался всю игру, это было очень нелогичное поражение, но больше всего меня удивило, как игроки «Спартака» радовались той победе — словно выиграли Лигу чемпионов (улыбается). Это было достаточно весело, хотя ничего плохого о них я сказать не хочу: понятно, что ты счастлив, когда много лет не можешь выиграть дерби и побеждаешь. Валерий Георгиевич после игры нас поддержал, сказав, что так бывает, и все равно когда-нибудь это бы произошло. Семилетняя серия красно-белых прервалась, но и после этого мы одерживали много отличных побед над «Спартаком».

– Из тех далеких дней мостик к нынешним временам можно перекинуть через тактическую схему. Журналисты частенько говорят о том, что тактики Валерия Газзаева в середине нулевых и Виктора Гончаренко сейчас очень похожи. Каково мнение на этот счет профессионального футболиста?

– Это две полностью разные схемы. 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.