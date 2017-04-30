Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Бой проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». До 11 раунда оба боксера успели побывать в нокдауне. В предпоследнем раунде Джошуа сразу захватил инициативу, атаковал Кличко, дважды отправил его в нокдаун, после чего рефери остановил бой ввиду явного преимущества Джошуа.

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.



