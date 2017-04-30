Джошуа нокаутировал Владимира Кличко
Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям
IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой
британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде.
Бой проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». До 11 раунда оба боксера успели побывать в нокдауне. В предпоследнем раунде Джошуа сразу захватил инициативу, атаковал Кличко, дважды отправил его в нокдаун, после чего рефери остановил бой ввиду явного преимущества Джошуа.
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.
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