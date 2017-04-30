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Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок России

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.

- Конечно, это не тот результат, который мы ожидали. После матча с ЦСКА разбирали игру и ошибки. В этом матче что-то получилось исправить, но победить вновь не смогли. Нужно разбираться, чтобы в финале все было в порядке.

- Ты сыграл один тайм. Так планировалось?
- Да, до игры Юрий Семин попросил меня настроиться, что я проведу только один тайм, чтобы сохранить свежесть перед финалом.

- Возможно, мысли о финале и помешали победить?
- Нет, я думаю, мы просто не проявили характер. Именно характер должен помочь нам выиграть Кубок России. Нужно вернуть уверенность в себе и сыграть в футбол, который мы всегда показываем.

Напомним, финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи на поле стадиона «Фишт». 

Матч

Локомотив - Рубин - 0:1 (0:1)

Голы

Ткачук 20 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)

Предупреждения:

Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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