Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок России

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.

- Конечно, это не тот результат, который мы ожидали. После матча с ЦСКА разбирали игру и ошибки. В этом матче что-то получилось исправить, но победить вновь не смогли. Нужно разбираться, чтобы в финале все было в порядке.

- Ты сыграл один тайм. Так планировалось?

- Да, до игры Юрий Семин попросил меня настроиться, что я проведу только один тайм, чтобы сохранить свежесть перед финалом.

- Возможно, мысли о финале и помешали победить?

- Нет, я думаю, мы просто не проявили характер. Именно характер должен помочь нам выиграть Кубок России. Нужно вернуть уверенность в себе и сыграть в футбол, который мы всегда показываем.

Напомним, финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи на поле стадиона «Фишт».