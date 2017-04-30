Мануэль Фернандеш: Характер должен помочь нам выиграть Кубок России
Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о матче
с «Рубином» (0:1) и предстоящем финале Кубка России.
- Конечно, это не тот результат, который мы ожидали. После
матча с ЦСКА разбирали игру и ошибки. В этом матче что-то получилось исправить,
но победить вновь не смогли. Нужно разбираться, чтобы в финале все было в
порядке.
- Ты сыграл один
тайм. Так планировалось?
- Да, до игры Юрий Семин попросил меня настроиться, что я проведу только один тайм, чтобы сохранить свежесть перед финалом.
- Возможно, мысли о
финале и помешали победить?
- Нет, я думаю, мы просто не проявили характер. Именно характер должен помочь нам выиграть Кубок России. Нужно вернуть уверенность в себе и сыграть в футбол, который мы всегда показываем.
Напомним, финал Кубка России состоится 2 мая в Сочи на поле стадиона «Фишт».
Матч
Голы
Ткачук 20 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)
Предупреждения:
Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция