Александр Беленький: Победила молодость, Джошуа сохранил силы
Известный боксерский эксперт Александр
Беленький поделился впечатлениями от поединка за звание чемпиона мира в тяжелом
весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что
Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.
«Рефери был на стороне Кличко. Сама остановка боя сомнительная, но он мог спокойно остановить до этого. Победила молодость. Джошуа сохранил силы, он был свежее. Он в 11-м раунде опять побежал», - сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.
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