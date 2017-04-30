Александр Беленький: Победила молодость, Джошуа сохранил силы

Известный боксерский эксперт Александр Беленький поделился впечатлениями от поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.

«Рефери был на стороне Кличко. Сама остановка боя сомнительная, но он мог спокойно остановить до этого. Победила молодость. Джошуа сохранил силы, он был свежее. Он в 11-м раунде опять побежал», - сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.



