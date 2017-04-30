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Денис Ткачук: Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть дух

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник Денис Ткачук, ставший автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился мнением после матча с «железнодорожниками».

«Я очень рад, конечно, победе. Потому что мы семь игр не выигрывали в чемпионате. Тем более много наших футболистов, наших товарищей, травмировалось. Нам была очень нужна эта победа, чтобы вернуть дух, чтобы больше болельщиков приходило на матч. Нам очень нужна их поддержка.

Сегодня нам нужно было набрать очки, потому что мы настолько низки опустились, что снизу нас поджимали. Двигаемся дальше, надеемся взять три очка в следующем матче с «Уфой» и еще улучшить положение в таблице.

Что касается игры, то я забил гол, но мог забивать не один. К сожалению, я не увидел футболиста, который бежал в ворота, думал, что вратарь последний. Мог забить и два, и три, но слава богу, что мы выиграли. Я забил, очень счастлив, потому что это очень важный гол для «Рубина». Прервали безголевую серию», - приводит слова Ткачука официальный сайт «Рубина».

Матч

Локомотив - Рубин - 0:1 (0:1)

Голы

Ткачук 20 (0:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев (Галаджан, 63), Фернандеш (Миранчук А., 46), Ари (Майкон, 46)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук (Ахметов, 83), Мвила, Канунников, Жемалетдинов (Бауэр, 90), Рочина (Махатадзе, 88)

Предупреждения:

Фарфан, 30; Баринов, 55 - Санчес, 71; Цакташ, 82; Рыжиков, 90; Жемалетдинов, 90

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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