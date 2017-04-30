Максим Бурсак: Кличко проиграл тактически
Украинский боксер Максим Бурсак поделился
впечатлениями после поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между
украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил
нокаутом в 11-м раунде.
«Печальный результат. Владимир тактически проиграл. В его действиях не было разнообразия. Джошуа перетерпел, рассчитал. Они так и рассчитывали взорваться последних трех раундах. Так и получилось», - сказал Бурсак в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.
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