Максим Бурсак: Кличко проиграл тактически

Украинский боксер Максим Бурсак поделился впечатлениями после поединка за звание чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.

«Печальный результат. Владимир тактически проиграл. В его действиях не было разнообразия. Джошуа перетерпел, рассчитал. Они так и рассчитывали взорваться последних трех раундах. Так и получилось», - сказал Бурсак в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.