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Карл-Хайнц Румменигге: Мы стали чемпионами в пятый раз подряд – это нечто невероятное

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (6:0) и досрочное чемпионство команды.

«Победа в чемпионате — это самый почетный титул. Мы говорили об этом перед началом сезона. То, что мы стали чемпионами в пятый раз подряд, это нечто невероятное. Мы хотели провести хороший сезон, в этом году мы его провели. Я думаю, мы стали чемпионами совершенно заслуженно», - приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Матч

Вольфсбург - Бавария - 0:6 (0:3)

Голы

Алаба 19 (0:1). Левандовски 36 (0:2). Левандовски 45 (0:3). Роббен 66 (0:4). Мюллер 80 (0:5). Киммих 85 (0:6).

Состав

Вольфсбург: Кастельс, Хорн, Кнохе, Родригес (Зегуйн, 67), Арнольд, Дидави, Герхардт, Блащиковски (Виейринья, 46), Луис Густаво, Базур, Гомес (Нтеп, 79)

Бавария: Ульрайх, Алаба, Хуммельс (Бернат, 68), Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Киммих, Роббен, Алькантара (Саншеш, 75), Мюллер, Коман, Левандовски

Предупреждения:

Луис Густаво, 19 - нет

Удаления:

Луис Густаво, 78 - нет

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

29 апреля 19:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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