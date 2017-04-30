Порошенко выразил поддержку Владимиру Кличко после поражения от Джошуа
Украинский боксер Владимир Кличко проиграл
нокаутом Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе.
Президент Украины Петр Порошенко выразил свою поддержку спортсмену.
«Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!
Спасибо за борьбу», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.
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