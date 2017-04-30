Порошенко выразил поддержку Владимиру Кличко после поражения от Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко проиграл нокаутом Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Президент Украины Петр Порошенко выразил свою поддержку спортсмену.

«Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.



