Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Хоккей  Нэшвилл- : -Сент-Луис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Калитвинцев: В какой-то момент забыл, что мы играем в ФНЛ

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Кубанью» (1:0) в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

«Мы 11 месяцев шли к этому, и сегодня главное – результат. Качество игры сейчас обсуждать неуместно. Я предупредил ребят, что сегодняшний поединок по атмосфере будет приближен к премьер-лиге, так как краснодарские болельщики знают и любят футбол. Я и сам много раз был здесь и как футболист, и как тренер, и всегда отмечал это.

Сегодня даже в какой-то момент забыл, что мы играем в ФНЛ. И все это – благодаря болельщикам. Многие говорят о том, что «Кубань» сегодня совсем не та, которая была до этого. Я вспоминаю нашу первую игру с ними в этом сезоне – матч был довольно тяжелым, и они показали качественный футбол. Я считаю, что по качеству игры и по составу «Кубань» - один из лидеров в ФНЛ. Но не по очкам, к сожалению», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».

Матч

Кубань - Динамо - 0:1 (0:0)

Место и дата

29 апреля 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Сухарев: В следующем матче «Тосно» решит задачу выхода в премьер-лигуЗащитник «Тосно» Сергей Сухарев поделился впечатлениями от встречи со «Спартаком» в 34-м туре ФНЛ (1:1).Григорий Чиркин: Давил факт, что «Тосно» может досрочно выйти в РФПЛПолузащитник «Тосно» Григорий Чиркин оценил игру команды в матче 34-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1).Александр Селихов: Успею вернуться в «Спартак» из второй команды, мне нужно быть в заявке на игре с ЦСКАВратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Тосно» в рамках 24-го тура ФНЛ (1:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с ЦСКА.«Балтика» на выезде обыграла «Мордовию»Матч 34-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Балтикой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Балтики».ФНЛ. 34-й тур. «Тосно» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Кубань» уступила «Динамо» и другие матчиРезультаты 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги.И это центральная игра тура?! Как «Факел» проиграл «Енисею»И это центральная игра тура?! Как «Факел» проиграл «Енисею»В центральном матче 34-го тура ФНЛ встретились «Факел» и «Енисей» – четвертая и шестая команды лиги.«Динамо» вырвало победу в конце матча с «Кубанью»Матч 34-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.Дмитрий Парфенов: Некоторые молодые игроки «Тосно» не хотят двигатьсяГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча со «Спартаком-2» в рамках 34-го тура ФНЛ (1:1).Давыдов украл у «Тосно» праздник. «Спартак-2» вдесятером избежал пораженияДавыдов украл у «Тосно» праздник. «Спартак-2» вдесятером избежал пораженияКлуб из Ленинградской области уже собирался отмечать долгожданный выход в премьер-лигу, но умудрился в большинстве не удержать победу.Дмитрий Гунько: «Тосно» по праву занимает второе место и достойно попадания в РФПЛГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился мнением о матче против «Тосно» (1:1).«Химки» и «Волгарь» сыграли вничью, «Шинник» обыграл «Нефтехимик»Завершились два матча 34-го тура первенства ФНЛ. «Химки» и «Волгарь» сыграли вничью, «Шинник» обыграл «Нефтехимик».«Енисей» на выезде обыграл «Факел»Матч 34-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Енисея».«Спартак-2» в меньшинстве отыгрался в матче с «Тосно»«Тосно» и «Спартак-2» завершили вничью (1:1) матч 34-го тура первенства ФНЛ на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде.Ни матча без гола. Самый результативный форвард России прямо сейчас (видео)Ни матча без гола. Самый результативный форвард России прямо сейчас (видео)Обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА Сергей Самодин снова стал много забивать. Форвард нашел себя в «Енисее».«Зенит-2» сыграл вничью с «Сибирью», петербуржцы не могут победить в 12-м матче подрядМатч 34-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.Максим Палиенко: «Тосно» в нынешнем составе был бы в РФПЛ крепким середнякомПолузащитник «Тосно» Максим Палиенко считает, что команда готова выступать в российской премьер-лиге.Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)Хет-трик с пенальти – первый в истории российского футбола? А вот и нет! (видео)«Советский спорт» рассказывает о трех футболистах чемпионата России, которые забивали три мяча с пенальти в одном матче.Владимир Стржалковский: «Динамо» по силам занять седьмое-восьмое место в РФПЛПредседатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский считает, что футбольный клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России.Попал в сборную с Бэйлом, тренировался у Черчесова. Кто будет мешать «Зениту»Попал в сборную с Бэйлом, тренировался у Черчесова. Кто будет мешать «Зениту»Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов играл вместе со Смольниковым, а теперь лучше него и лучше всех в РФПЛ отбирает мяч.Сергей Хусаинов: Российские судьи вмешиваются в турнирную таблицуСергей Хусаинов: Российские судьи вмешиваются в турнирную таблицуАрбитр ФИФА Сергей Хусаинов по просьбе «Советского спорта» разобрал спорные эпизоды матчей минувших туров РФПЛ и ФНЛ.
Бокс
Владимир Кличко: Реванш? Такая опция в контракте есть, но сначала я хочу разобраться, что случилось
Бокс
Порошенко выразил поддержку Владимиру Кличко после поражения от Джошуа
Бокс
Максим Бурсак: Кличко проиграл тактически
Футбол
Георгий Мелкадзе: Матч «Тосно» - «Спартак-2» судила бригада клоунов
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцеввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости