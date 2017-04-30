Юрий Калитвинцев: В какой-то момент забыл, что мы играем в ФНЛ

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над «Кубанью» (1:0) в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

«Мы 11 месяцев шли к этому, и сегодня главное – результат. Качество игры сейчас обсуждать неуместно. Я предупредил ребят, что сегодняшний поединок по атмосфере будет приближен к премьер-лиге, так как краснодарские болельщики знают и любят футбол. Я и сам много раз был здесь и как футболист, и как тренер, и всегда отмечал это.

Сегодня даже в какой-то момент забыл, что мы играем в ФНЛ. И все это – благодаря болельщикам. Многие говорят о том, что «Кубань» сегодня совсем не та, которая была до этого. Я вспоминаю нашу первую игру с ними в этом сезоне – матч был довольно тяжелым, и они показали качественный футбол. Я считаю, что по качеству игры и по составу «Кубань» - один из лидеров в ФНЛ. Но не по очкам, к сожалению», - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».