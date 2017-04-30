Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекой

Известный боксерский эксперт Александр Беленький считает, что Владимиру Кличко стоит задуматься о завершении карьеры после поражения от британца Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде

«Не надо заканчивать жизнь калекой. То, что он (Кличко) напропускал, может сказаться через 20 лет. Ему могут быть интересны только тяжелые бои, поединки с «мешками» уже никому не интересны. Вспомните Мохаммеда Али, не надо до этого доводить. Жизнь не ограничивается только рингом», - сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.