Александр Беленький: Кличко не надо заканчивать жизнь калекой
Известный боксерский эксперт Александр
Беленький считает, что Владимиру Кличко стоит задуматься о завершении карьеры
после поражения от британца Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил
нокаутом в 11-м раунде
«Не надо заканчивать жизнь калекой. То, что
он (Кличко) напропускал, может сказаться через 20 лет. Ему могут быть интересны
только тяжелые бои, поединки с «мешками» уже никому не интересны. Вспомните
Мохаммеда Али, не надо до этого доводить. Жизнь не ограничивается только рингом»,
- сказал Беленький в эфире телеканала «Интер».
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.
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