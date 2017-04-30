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На Дону именем хоккеиста Александра Гуськова назвали мыс

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Липецкой области первый в истории нашей страны географический объект назван именем знаменитого в прошлом хоккеиста. Такой чести удостоился один самых результативных защитников в истории отечественного хоккея Александр Гуськов, который после окончания карьеры работает комментатором на телеканалах «Матч-ТВ» и «КХЛ-ТВ», а также защищает цвета команды «Российская пресса».

Торжественная церемония открытия мыса Александра Гуськова состоялась на берегу Дона. Зимой 2017 года во время визита хоккейной команды российских журналистов именно здесь знаменитый защитник, обладающий фантастическим по силе броском, впервые перебросил шайбу на другой берег реки, послав ее на расстояние 124,5 метра. Данный факт, занесенный в книгу рекордов отечественного хоккея, послужил главным толчком к созданию нового культурно-географического объекта в Задонском районе области.

К слову, после официальной части программы Гуськова попросили повторить знаменитый бросок. Однако отсутствие натурального льда и собственной клюшки не позволили Александру продублировать рекордный щелчок, поэтому фирменная шайба КХЛ теперь покоится на дне Дона.

Организаторы мероприятия уверены, что именной географический объект - мыс Александра Гуськова - станет местом притяжения болельщиков всей страны, а в Липецкой области появится новый туристический маршрут, способный привлечь к себе внимание даже людей, редко интересующихся хоккеем.

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