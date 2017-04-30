«Шеффилд Юнайтед» возвращает футболиста, ошибочно отсидевшего в тюрьме за изнасилование

Чед Эванс, который отсидел в тюрьме 2,5 года по обвинению в изнасиловании, может вернуться в английский клуб «Шеффилд Юнайтед», сообщает The Telegraph.

В апреле 2012 года Эванса признали виновным в изнасиловании 19-летней девушки в отеле в мае 2011 года. После этого суд приговорил игрока к заключению сроком на пять лет. В тюрьме он отбыл только половину срока и был освобожден досрочно.

Однако футболист всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы очистить свое имя, после выхода из тюрьмы подал апелляцию. В апреле 2016 года его обвинительный приговор был отменен апелляционным судом, дело отправили на доследование. В октябре Эванс был полностью оправдан.

«Шеффилд Юнайтед», который в нынешнем сезоне досрочно выиграл турнир Первой лиги Англии (третий по силе дивизион) и вернулся в Championship, готов заплатить нынешнему клубу Эванса «Честерфилд» компенсацию в 500 тысяч фунтов за 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Руководство «клинков» было намерено подписать контракт с Эвансом еще прошлым летом, однако фанаты клуба выступили против возвращения валлийца и даже собрали 150 тысяч подписей под петицией на эту тему.