«Шеффилд Юнайтед» возвращает футболиста, ошибочно отсидевшего в тюрьме за изнасилование
Чед
Эванс, который отсидел в тюрьме 2,5 года по обвинению в изнасиловании, может
вернуться в английский клуб «Шеффилд Юнайтед», сообщает The Telegraph.
В апреле 2012 года Эванса признали виновным в изнасиловании
19-летней девушки в отеле в мае 2011 года. После этого суд приговорил игрока к
заключению сроком на пять лет. В тюрьме он отбыл только половину срока и был
освобожден досрочно.
Однако футболист всегда настаивал на своей невиновности и, чтобы
очистить свое имя, после выхода из тюрьмы подал апелляцию. В апреле 2016 года
его обвинительный приговор был отменен апелляционным судом, дело отправили на
доследование. В октябре Эванс был полностью оправдан.
«Шеффилд Юнайтед», который в нынешнем сезоне досрочно выиграл
турнир Первой лиги Англии (третий по силе дивизион) и вернулся в Championship,
готов заплатить нынешнему клубу Эванса «Честерфилд» компенсацию в 500 тысяч
фунтов за 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
Руководство «клинков» было намерено подписать контракт с Эвансом
еще прошлым летом, однако фанаты клуба выступили против возвращения валлийца и
даже собрали 150 тысяч подписей под петицией на эту тему.