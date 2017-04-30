Evil Geniuses сыграет с OG в полуфинале The Kiev Major

Команда Evil Geniuses прошла в полуфинал турнира The Kiev Major.



В четвертьфинале «злые гении» переиграли бразильский коллектив SG e-sports со счетом 2:1 и вышли в полуфинал, где сыграют с OG.



SG e-sports заняла 5-8 место место и получит 125 000 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.