Владимир Кличко: Реванш? Такая опция в контракте есть, но сначала я хочу разобраться, что случилось
Украинский
боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился впечатлениями после поединка
против Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.
«Лондон, я тоже вас люблю. Надеюсь, вам
понравился поединок. Оба бойца хотели показать все лучшее, на что способны. И
лучший сегодня победил. Это невероятное событие для бокса. Два джентльмена
бились друг с другом. Я говорю «джентльмена», потому что бокс родился в Англии.
И другой джентльмен оказался лучше, чем я. Очень грустно, что я не победил
сегодня. Я планировал сделать это, но не получилось.
Респект Энтони, я поздравляю его. Респект вам,
90 000 людей, которые смотрели бой. Вы были невероятны. Спасибо вам за поддержку
на протяжении поединка. Интересен ли мне реванш? Конечно, эта опция прописана в
контракте (на бой), но сейчас мне интересно разобраться в том, что, черт
побери, произошло здесь. Я хотел бы, чтобы после боя была поднята моя рука, и я
получил свои титулы назад. Еще раз поздравляю Энтони», - сказал Кличко в интервью Sky Sports после
поединка.
Британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел онлайн матча.