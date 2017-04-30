Владимир Кличко: Реванш? Такая опция в контракте есть, но сначала я хочу разобраться, что случилось

Украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко поделился впечатлениями после поединка против Энтони Джошуа. Напомним, что Джошуа победил нокаутом в 11-м раунде.

«Лондон, я тоже вас люблю. Надеюсь, вам понравился поединок. Оба бойца хотели показать все лучшее, на что способны. И лучший сегодня победил. Это невероятное событие для бокса. Два джентльмена бились друг с другом. Я говорю «джентльмена», потому что бокс родился в Англии. И другой джентльмен оказался лучше, чем я. Очень грустно, что я не победил сегодня. Я планировал сделать это, но не получилось.

Респект Энтони, я поздравляю его. Респект вам, 90 000 людей, которые смотрели бой. Вы были невероятны. Спасибо вам за поддержку на протяжении поединка. Интересен ли мне реванш? Конечно, эта опция прописана в контракте (на бой), но сейчас мне интересно разобраться в том, что, черт побери, произошло здесь. Я хотел бы, чтобы после боя была поднята моя рука, и я получил свои титулы назад. Еще раз поздравляю Энтони», - сказал Кличко в интервью Sky Sports после поединка.

Британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел онлайн матча.