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Энтони Джошуа: Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне его

Источник:  BBCКомментарии

Британский боксер Энтони Джошуа, нокаутировавший Владимира Кличко, поделился впечатлениями от победы над украинцем, а также бросил вызов своему соотечественнику Тайсону Фьюри.

«Я не идеален, но я стремлюсь к этому, если не стараться, то можно потерпеть поражение.

Ты всегда оставляешь свое эго за пределами ринга и уважаешь своего соперника. Так что мое большое уважение Кличко. Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне его.

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Тайсон Фьюри, ты где? Готов?  Я люблю бокс, а ты слишком много говорил. Давай же дадим 90 тысячам зрителям прийти и насладиться еще одним вечером бокса на «Уэмбле», - приводит слова Джошуа BBC.

Напомним, британец одержал 19-ю победу подряд и все – нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53 нокаута).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.

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