Энтони Джошуа: Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне его
Британский боксер Энтони Джошуа, нокаутировавший Владимира
Кличко, поделился впечатлениями от победы над украинцем, а также бросил вызов
своему соотечественнику Тайсону Фьюри.
«Я не идеален, но я стремлюсь к этому, если не стараться, то
можно потерпеть поражение.
Ты всегда оставляешь свое эго за пределами ринга и уважаешь своего соперника. Так что мое большое уважение Кличко. Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне его.
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Тайсон Фьюри, ты где? Готов? Я люблю бокс, а ты слишком много говорил. Давай
же дадим 90 тысячам зрителям прийти и насладиться еще одним вечером бокса на «Уэмбле»,
- приводит слова Джошуа BBC.
Напомним, британец одержал 19-ю победу подряд и все –
нокаутом. Кличко потерпел пятое поражение в карьере при 64 победах (53
нокаута).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.