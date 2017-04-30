Четыре шайбы Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс» (видео)

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льду во втором овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 6:5.

В составе победителей покер оформил Жан-Габриэль Пажо и по разу отличились Марк Стоун и Марк Мето, а у гостей две шайбы забросил Брэди Шей и по одной - Михаэль Грабнер, Крис Крайдер и Дерек Степан.

Российский форвард гостевой команды Павел Бучневич провел на льду почти шесть минут и полезными действиями не отметился.



В серии до четырех побед «Сенаторз» одержали вторую победу кряду и ведут в счете 2:0. Третий матч противостояния состоится 3 мая в Нью-Йорке.

НХЛ. Кубок Стэнли

Восточная конференция

Второй раунд

Второй матч