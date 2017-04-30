Четыре шайбы Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс» (видео)
Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на
домашнем льду во втором овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 6:5.
В составе победителей покер оформил Жан-Габриэль Пажо и по разу отличились Марк Стоун и Марк Мето, а у гостей две шайбы забросил Брэди Шей и по одной - Михаэль Грабнер, Крис Крайдер и Дерек Степан.
Российский форвард гостевой команды Павел Бучневич провел на льду почти шесть минут и полезными действиями не отметился.
В серии до четырех побед «Сенаторз» одержали вторую победу кряду и ведут в счете 2:0. Третий матч противостояния состоится 3 мая в Нью-Йорке.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Второй матч
Матч
Оттава - Рейнджерс - 6:5 О.Т. (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)
Голы:
Грабнер (Фаст), 4:16 (0:1). Пажо 13:59 (1:1). Крейдер (Зибанежад, Макдона), 30:39 (1:2). Степан (Нэш), 33:10 (1:3). Мето (Хоффман, B. Harpur), 34:00 (2:3). Скджей (Зибанежад, Макдона), 35:51 (2:4). Стоун (Фанёф, Классон), 41:28 (3:4). Скджей (Смит), 45:10 (3:5). Пажо (Фанёф, Смит), 56:41 (4:5). Пажо (Террис, Карлссон), 58:58 (5:5). Пажо (Берроуз), 82:54 (6:5).
Место и дата
29 апреля 22:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция