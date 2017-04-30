Андрей Тихонов: После 16-часовой дороги играть на таком поле – издевательство

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу над воронежским «Факелом» (3:0) в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

«Я очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу.

Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле... Хотя то, что мы здесь увидели после шестнадцатичасовой дороги - издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле... Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучались.

По игре - сложный матч, в каких-то моментах «Факел» имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Но, а мы забили великолепные голы и заслужили эту победу», - приводит слова Тихонова официальный сайт красноярской команды.