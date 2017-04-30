Кими Райкконен: Я доволен квалификацией, хотя моей целью было первое место
Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты
квалификации Гран-при России, по итогам которой финн стал вторым.
«Во время заключительных попыток я попал в трафик и выехал
слишком широко в финальном повороте. Я доволен сегодняшней квалификацией –
гораздо больше, чем в прошлый раз, хотя моей целью было первое место. У меня
были на руках все нужные карты для поула», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.
Напомним, победителем квалификации стал немецкий пилот «Феррари»
Себастьян Феттель.
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