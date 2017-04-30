Келли Пике: Мы с Даниилом познакомились в Монако, во время отпуска
Дочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике Келли,
являющаяся девушкой пилота «Торо Россо» Даниила Квята, рассказала о знакомстве
с российским гонщиком.
– Вы знаете я совсем не стремилась встретить автогонщика. И,
когда мы познакомились с Даниилом, конечно же, я знала, кто он по профессии, но
для меня это не играло и не могло играть первостепенной роли, – рассказала
Келли Пике в интервью vtbrussia.ru. – Просто вот так распорядилась жизнь. А как
вы себе это представляете? Согласитесь, никто из нас не выбирает человека
исходя из его профессии. Все-таки на первом месте – сам человек, который тебе
либо нравится, либо нет. Это случилось в Монако, в отпуске. Нас познакомил наш
общий приятель, и фактически единственное, что мы с Даней сказали друг другу во
время первой встречи: «Привет!»
Это было летом, мне хотелось спокойного расслабляющего
отдыха и ни в коем случае никаких экстраординарных событий! Даня был настроен
точно так же. Поэтому у нас все началось и продолжилось как-то очень спокойно.
Мы ходили на пляж, разговаривали, гуляли – в общем, просто общались, а затем,
когда отпуск закончился, стали переписываться. Это продолжалось несколько
месяцев, прежде чем наши отношения стали чем-то большим, а в первые месяцы это
была просто дружба
– Это правда, что в
его мобильном телефоне нет ни одной игры и вероятность застать его за
компьютерной игрой близка к нулю, а вот за шахматной доской – вполне вероятно?
– В шахматы он не сыграл со мной ни разу. Я знаю, что он любит играть и довольно хорошо играет, но у меня пока не было случая узнать, какой он шахматист на самом деле. Почему-то Даня мне никогда не предлагал партию в шахматы, и я, признаться, не настаивала. Но как-нибудь обязательно попробую!
Теннисист он очень хороший, вот это испытано и пережито на
личном опыте! Я пыталась сражаться с ним на теннисном корте, но это явно
бесполезное занятие, которое сводится к тому, что он все время смеется надо
мной. В том, что касается тенниса, я для него совсем не серьезный соперник. В
последнее время мы с удовольствием играем в «Багамы», чтобы отвлечься и
развлечься. Я его научила этой карточной игре, ему нравится.