Келли Пике: Мы с Даниилом познакомились в Монако, во время отпуска

Дочь трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике Келли, являющаяся девушкой пилота «Торо Россо» Даниила Квята, рассказала о знакомстве с российским гонщиком.

– Вы знаете я совсем не стремилась встретить автогонщика. И, когда мы познакомились с Даниилом, конечно же, я знала, кто он по профессии, но для меня это не играло и не могло играть первостепенной роли, – рассказала Келли Пике в интервью vtbrussia.ru. – Просто вот так распорядилась жизнь. А как вы себе это представляете? Согласитесь, никто из нас не выбирает человека исходя из его профессии. Все-таки на первом месте – сам человек, который тебе либо нравится, либо нет. Это случилось в Монако, в отпуске. Нас познакомил наш общий приятель, и фактически единственное, что мы с Даней сказали друг другу во время первой встречи: «Привет!»

Это было летом, мне хотелось спокойного расслабляющего отдыха и ни в коем случае никаких экстраординарных событий! Даня был настроен точно так же. Поэтому у нас все началось и продолжилось как-то очень спокойно. Мы ходили на пляж, разговаривали, гуляли – в общем, просто общались, а затем, когда отпуск закончился, стали переписываться. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем наши отношения стали чем-то большим, а в первые месяцы это была просто дружба

– Это правда, что в его мобильном телефоне нет ни одной игры и вероятность застать его за компьютерной игрой близка к нулю, а вот за шахматной доской – вполне вероятно?

– В шахматы он не сыграл со мной ни разу. Я знаю, что он любит играть и довольно хорошо играет, но у меня пока не было случая узнать, какой он шахматист на самом деле. Почему-то Даня мне никогда не предлагал партию в шахматы, и я, признаться, не настаивала. Но как-нибудь обязательно попробую!

Теннисист он очень хороший, вот это испытано и пережито на личном опыте! Я пыталась сражаться с ним на теннисном корте, но это явно бесполезное занятие, которое сводится к тому, что он все время смеется надо мной. В том, что касается тенниса, я для него совсем не серьезный соперник. В последнее время мы с удовольствием играем в «Багамы», чтобы отвлечься и развлечься. Я его научила этой карточной игре, ему нравится.