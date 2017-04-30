Льюис Хэмилтон: В квалификации не мог добиться от шин оптимальной температуры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при России, по итогам которой британец занял четвертое место.

«Я просто был недостаточно быстр. Почему так произошло, еще только предстоит разобраться. Все дело в последнем секторе, я терял там полсекунды, и там же случались все ошибки. Этот участок был реальной проблемой, я никак не мог добиться от шин оптимальной рабочей температуры

Но и я сам не был на высоте. Обычно я гораздо быстрее, чем сегодня», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.