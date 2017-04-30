Льюис Хэмилтон: В квалификации не мог добиться от шин оптимальной температуры
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты
квалификации Гран-при России, по итогам которой британец занял четвертое место.
«Я просто был недостаточно быстр. Почему так произошло, еще
только предстоит разобраться. Все дело в последнем секторе, я терял там
полсекунды, и там же случались все ошибки. Этот участок был реальной проблемой,
я никак не мог добиться от шин оптимальной рабочей температуры
Но и я сам не был на высоте. Обычно я гораздо быстрее, чем
сегодня», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.
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