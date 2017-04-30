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Владислав Радимов: Допустили ошибку, после которой соперник сравнял счет

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал ничью с «Сибирью» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

«Всегда хочется выйти вперед. Большую часть матча мы играли правильно. Забив мяч, мы перекрывали все зоны, дали создать «Сибири» минимум моментов. За исключением дальних ударов.

К сожалению, допустили ошибку, после которой соперник сравнял счет. В концовке могли выиграть, но защитник «Сибири» оказался не в нужном для нас месте и сумел выбить мяч. В общем, ничья в пользу конкурентов, я думаю», - сказал Радимов.

Матч

Сибирь - Зенит-2 - 1:1 (0:1)

Голы

Евсеев 11 (0:1). Вотинов 71 (1:1).

Место и дата

29 апреля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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