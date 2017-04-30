Владислав Радимов: Допустили ошибку, после которой соперник сравнял счет
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал
ничью с «Сибирью» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
«Всегда хочется
выйти вперед. Большую часть матча мы играли правильно. Забив мяч, мы
перекрывали все зоны, дали создать «Сибири» минимум моментов. За исключением
дальних ударов.
К сожалению, допустили ошибку, после которой соперник сравнял счет. В концовке могли выиграть, но защитник «Сибири» оказался не в нужном для нас месте и сумел выбить мяч. В общем, ничья в пользу конкурентов, я думаю», - сказал Радимов.
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