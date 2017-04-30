Владислав Радимов: Допустили ошибку, после которой соперник сравнял счет

Александр Селихов: Успею вернуться в «Спартак» из второй команды, мне нужно быть в заявке на игре с ЦСКА

Вратарь «Спартака-2» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Тосно» в рамках 24-го тура ФНЛ (1:1) и рассказал об ожиданиях от встречи с ЦСКА.