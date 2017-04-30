«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется в 14:30 по московскому времени.

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После 25 матчей РФПЛ «Уфа» с 33 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в активе 21 балл.

Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 2:0 одержала команда из Уфы.