«Уфа» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)
В рамках 26-го тура чемпионата России «Уфа» сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе и начнется
в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.
После 25 матчей РФПЛ «Уфа» с 33 очками занимает девятое
место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на 14-й строчке, имея в
активе 21 балл.
Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 2:0 одержала команда из Уфы.
Матч
Место и дата
30 апреля 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция
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