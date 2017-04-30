ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 17:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.

«Спартак» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а ЦСКА расположился строчкой ниже, имея в активе на семь баллов меньше.

Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 3:1 одержали подопечные Массимо Карреры.