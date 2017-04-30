ЦСКА – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В рамках 26-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
17:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.
«Спартак» с 57-ю очками лидирует в турнирной таблице, а ЦСКА
расположился строчкой ниже, имея в активе на семь баллов меньше.
Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 3:1 одержали подопечные Массимо Карреры.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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