«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».

Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30 по московскому времени.

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«Ростов» с 39-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Амкар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 34 балла.

Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Перми.