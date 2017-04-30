«Ростов» – «Амкар». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет с «Амкаром».
Встреча пройдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону
и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.
«Ростов» с 39-ю очками занимает шестое место в турнирной
таблице, а «Амкар» расположился на восьмой строчке, имея в активе 34 балла.
Напомним, команды уже встречались октябре минувшего года в матче первого круга чемпионата России, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Перми.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
30 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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