«Тоттенхэм» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

В рамках 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Уайт Харт Лейн» в Лондоне и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.

«Тоттенхэм» с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе60 баллов.

Напомним, команды уже встречались ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата Англии, тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.