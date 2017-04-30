«Тоттенхэм» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)
В рамках 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Уайт Харт Лейн» в Лондоне
и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого матча.
«Тоттенхэм» с 74
очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на
шестой строчке, имея в активе60 баллов.
Напомним, команды уже встречались ноябре минувшего года в матче первого круга чемпионата Англии, тогда встреча завершилась ничьей – 1:1.
Матч
Место и дата
30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция
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