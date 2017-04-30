«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очка
Во втором матче второго раунда Кубка
Стэнли «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:6.
В составе победителей по две шайбы
забросили Фил Кессел и Джейк Гюнцель и по разу отличились Мэтт Каллен и Евгений
Малкин, а у хозяев поля голами отметились Мэтт Нискане и Никлас Бекстрем.
Российский форвард «Пингвинз»
Евгений Малкин провел на льду 14 минут 23 секунды и помом гола отметился
результативной передачей, а его соотечественник из «Кэпиталз» Александр Овечкин
отыграл 23 минуты 19 секунд и записал на свой счет два голевых паса.
В серии до четырех побед «Питтсбург»
одержал вторую победу и удвоил преимущество в счете – 2-0. Третий матч противостояния
состоится 2 мая в Питтсбурге.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунда
Второй матч
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Каллен 21:15 (0:1). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 22:09 (1:1). Кессел (Кросби, Гюнцель), 33:04 (1:2). Гюнцель (Кросби), 36:14 (1:3). Кессел (Малкин, Шульц), 42:19 (1:4). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 43:44 (2:4). Малкин (Кессел, Коул), 45:31 (2:5). Гюнцель (Каллен, Мяяття), 59:17 (2:6).
Место и дата
30 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция