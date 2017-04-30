«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очка

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:6.

В составе победителей по две шайбы забросили Фил Кессел и Джейк Гюнцель и по разу отличились Мэтт Каллен и Евгений Малкин, а у хозяев поля голами отметились Мэтт Нискане и Никлас Бекстрем.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 14 минут 23 секунды и помом гола отметился результативной передачей, а его соотечественник из «Кэпиталз» Александр Овечкин отыграл 23 минуты 19 секунд и записал на свой счет два голевых паса.

В серии до четырех побед «Питтсбург» одержал вторую победу и удвоил преимущество в счете – 2-0. Третий матч противостояния состоится 2 мая в Питтсбурге.

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