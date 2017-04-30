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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очка
Источник: Gettyimages.ru

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:6.

В составе победителей по две шайбы забросили Фил Кессел и Джейк Гюнцель и по разу отличились Мэтт Каллен и Евгений Малкин, а у хозяев поля голами отметились Мэтт Нискане и Никлас Бекстрем.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 14 минут 23 секунды и помом гола отметился результативной передачей, а его соотечественник из «Кэпиталз» Александр Овечкин отыграл 23 минуты 19 секунд и записал на свой счет два голевых паса.

В серии до четырех побед «Питтсбург» одержал вторую победу и удвоил преимущество в счете – 2-0. Третий матч противостояния состоится 2 мая в Питтсбурге.

НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунда
Второй матч

Матч

Вашингтон - Питтсбург - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Голы:

Каллен 21:15 (0:1). Нисканен (Овечкин, Бэкстрём), 22:09 (1:1). Кессел (Кросби, Гюнцель), 33:04 (1:2). Гюнцель (Кросби), 36:14 (1:3). Кессел (Малкин, Шульц), 42:19 (1:4). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 43:44 (2:4). Малкин (Кессел, Коул), 45:31 (2:5). Гюнцель (Каллен, Мяяття), 59:17 (2:6).

Место и дата

30 апреля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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