Маурисио Почеттино: Я буду разочарован, если мы проиграем борьбу за титул
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино – о предстоящем матче с «Арсеналом».
«Я понимаю, насколько
принципиально это соперничество, но в первую очередь я буду разочарован, если
мы проиграем титул. Тогда я начну думать о наших достижениях в этом сезоне и
проанализируют его итоги,
Моя задача заключается вовсе не в
том, чтобы финишировать выше «Арсенала», Моя задача заключается в том,
чтобы финишировать выше всех команд премьер-лиги и выиграть титул. Это моя
задача и одновременно моя мечта», - сказал Почеттино на предматчевой
пресс-конференции.
Напомним, матч «Тоттенхэм» - «Арсенал»
состоится сегодня, 30 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция