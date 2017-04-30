Маурисио Почеттино: Я буду разочарован, если мы проиграем борьбу за титул

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о предстоящем матче с «Арсеналом».

«Я понимаю, насколько принципиально это соперничество, но в первую очередь я буду разочарован, если мы проиграем титул. Тогда я начну думать о наших достижениях в этом сезоне и проанализируют его итоги,

Моя задача заключается вовсе не в том, чтобы финишировать выше «Арсенала», Моя задача заключается в том, чтобы финишировать выше всех команд премьер-лиги и выиграть титул. Это моя задача и одновременно моя мечта», - сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» состоится сегодня, 30 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.