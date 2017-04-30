Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

Британский боксер Энтони Джошуа в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко.

После поединка Кличко не стал отрицать, что в его контракте есть опция о реванше с Джошуа.

А сам британец уже намекнул на своего следующего соперника.

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила Кристине Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте.

Мюнхенская «Бавария» забила шесть безответных мячей в ворота «Вольфсбурга» и досрочно стала чемпионом Германии.

Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби.

Испанский «Леванте» досрочно вернулся в примеру.

Четыре шайбы Жан-Габриэля Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс».

«Питтсбург» на выезде обыграл «Вашингтон», Евгений Малкин и Александр Овечкин заработали по два очка.

Цитата дня: «После 16-часовой дороги играть на таком поле – издевательство», - Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея».

Блог дня: «Меня зовут Ленни». Майкл Биспинг снялся в фильме про уличного бойца

Тесты дня:

Любишь «Формулу-1»? А все ли ты знаешь о Гран-при России?

Что ты знаешь о главном московском дерби? Тест в преддверии матча ЦСКА – «Спартак».

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