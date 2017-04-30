Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.
Британский боксер Энтони Джошуа в 11-м раунде нокаутировал украинца Владимира Кличко.
После поединка Кличко не стал отрицать, что в его контракте есть опция о реванше с Джошуа.
А сам британец уже намекнул на своего следующего соперника.
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила Кристине Младенович в полуфинале турнира в Штутгарте.
Мюнхенская «Бавария» забила шесть безответных мячей в ворота «Вольфсбурга» и досрочно стала чемпионом Германии.
Главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти стал первым тренером, побеждавшим в четырех чемпионатах из Топ-5.
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби.
Испанский «Леванте» досрочно вернулся в примеру.
Четыре шайбы Жан-Габриэля Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс».
«Питтсбург» на выезде обыграл «Вашингтон», Евгений Малкин и Александр Овечкин заработали по два очка.
Цитата дня: «После 16-часовой дороги играть на таком поле – издевательство», - Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея».
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