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«Манчестер Сити» дал согласие на трансфер Харта в «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Mirror, боссы «горожан» согласны продать игрока сборной Англии в «Манчестер Юнайтед», который занимается поиском замены Давиду Де Хеа. Ранее сообщалось, что испанец принял решение перейти в мадридский «Реал».

При этом источник уверяет, что «Сити» потребует серьезные деньги за Джо Харта, который в этом сезоне провел 31 матч за «Торино».

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