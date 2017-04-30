«Манчестер Сити» дал согласие на трансфер Харта в «МЮ»
Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.
Как сообщает Mirror, боссы «горожан» согласны продать игрока сборной Англии в «Манчестер Юнайтед», который занимается поиском замены Давиду Де Хеа. Ранее сообщалось, что испанец принял решение перейти в мадридский «Реал».
При этом источник уверяет, что «Сити» потребует серьезные деньги за Джо Харта, который в этом сезоне провел 31 матч за «Торино».
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