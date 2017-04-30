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«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за игрока «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает издание Sport.es.

Согласно источнику, каталонский клуб договорился о трансфере 19-летнего игрока, заплатив за него 24 млн евро, которые прописаны в сумме отступных. Отмечается, что сделка между клубами близка к завершению.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов платить Эрнандесу 9 млн евро. При этом некоторые СМИ утверждают, что ради этого футболиста «Барселона» готова отдать в аренду своего защитника Жорди Альбу.

В нынешнем сезоне защитник «Алавеса» провел во всех турнирах 29 матчей, получил 10 желтых карточек и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2017 года.

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