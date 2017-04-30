«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Реале»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом приступил к поискам замены полузащитника Фелиппе Коутиньо. Об этом информирует Don Balon.

Согласно источнику, «красные» отпустят игрока сборной Бразилии в «Барселону», если клубу удастся совершить переход полузащитника мадридского «Реала» Иско Аларкона, на которого также претендуют «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», «Милан» и «Ювентус».

Ранее агент игрока заявил, что его клиент обсудит вопрос своего будущего в «Реале» по окончании сезона. При этом, многие СМИ утверждают, что «бланкос» готовы предложить футболисту сборной Испании новый контракт, значительно повысив ему зарплату.

В нынешнем сезоне 25-летний Иско провел во всех турнирах 36 матчей, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает хавбека в 35 млн евро, а его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2018 года.