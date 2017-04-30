Неймар рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Неймар принял решение перебраться в английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Daily Record.

Согласно источнику, игрок сборной Бразилии хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед», который предпринял попытку заполучить его летом 2015 года.

Отмечается, что «Барселона» отпустит своего лидера за 200 млн евро. Сам футболист надеется, что боссы «красных дьяволов» согласятся удовлетворить требования испанского клуба. О причинах ухода из «Барселоны» источник не уточняет.

При этом сообщается, что наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью на фоне травмы Златана Ибрагимовича может поддержать идею приглашения Неймара.

Ранее Неймар в беседе с журналистами подтвердил информацию о желании поиграть в АПЛ, включив «Манчестер Юнайтед» в один из своих любимых клубов Англии.