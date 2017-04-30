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Луис Энрике: «Барселона» сделает все ради победы в чемпионате Испании

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – о победе над «Эспаньолом» в 34-м туре испанской примеры (3:0), а также об игре форварда Луиса Суареса, который оформил в этом матче дубль.

Отметим, что до этой встречи игрок сборной Уругвая в последний раз забивал в рамках чемпионата 5 апреля в матче 30-го тура против «Севильи» (3:0).

«Возможно, в первом тайме мы действовали не так эффективно, как хотелось бы многим, однако, мы сумели обыграть «Эспаньол». Мы знали, что нужно действовать в высоком темпе, чтобы заставить соперника ошибиться. Так и случилось.

У нас есть четкая цель – выиграть Кубок и чемпионат Испании. «Барселона» отдаст все ради этого. Сегодня мы заслуженно выиграли три очка. Нет, меня не беспокоит игра Луиса Суареса, потому что он приносит гораздо больше пользы, чем забивает голы. Конечно, нападающему нужно забивать, но Луис остается настоящим бомбардиром и без этого», – приводит слова Энрике Football Espana.

Матч

Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)

Голы

Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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