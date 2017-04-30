Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Ростов- : -Амкар
Формула-1  Гран-при России. Гонка
Футбол  Тоттенхэм- : -Арсенал
Хоккей  Чехия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нью-Джерси» планирует вернуть Ковальчука в НХЛ

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что клуб из НХЛ собирается провести переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука, который получил травму колена и в ближайшее время перенесет операцию.

Напомним, российский игрок был выбран под общим первым номером на драфте-2001 «Атлантой Трэшерз» (ныне – «Виннипег Джетс») и выступал за нее до 2010 года, после чего подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на 100 миллионов долларов. 

В 2013 году форвард объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт со СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). 

Отметим, что действующее соглашение 34-летнего нападающего с армейцами истекает 30 апреля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Милбери: Танец Саббэна? Лавиолетту стоило дать ему по голове и сказать, чтобы он не вел себя, как клоунЭксперт NBC Майк Милбери высказался о танце защитника «Нэшвилла» Пи Кей Саббэна на разминке перед вторым матчем серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луисом» (2:3).Рэй Шеро: У нас 11 пиков, а теперь и первый номер – это отличная площадка, чтобы двигаться впередГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро прокомментировал итоги лотереи, по итогам которой «Девилз» получили первый номер на драфте 2017 года.«Нью-Джерси» выиграл лотерею и получил первый выбор на драфте«Нью-Джерси» получил первый выбор на драфте 2017 года. Таков результат лотереи, которая прошла накануне.«Овечкин опять приедет на чемпионат мира…» Как разгромили «Вашингтон» (видео)«Овечкин опять приедет на чемпионат мира…» Как разгромили «Вашингтон» (видео)«Вашингтон» уничтожен со счетом 2:6. Этот «Питтсбург» так великолепен, что исход главной серии НХЛ понятен уже сейчас.Джошуа нокаутировал Кличко, Шарапова уступила в полуфинале, а «Бавария» стала чемпионом Германии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очка«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина и Овечкина по два очкаВо втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:6.Четыре шайбы Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс» (видео)Четыре шайбы Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс» (видео)Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на домашнем льдув овертайме обыграла «Рейнджерс» со счетом 6:5.Валттери Филппула: В комментарии Кучерова больше разочарования, что команда не попала в плей-оффФорвард «Филадельфии» Валттери Филппула рассказал, что думает о комментарии своего бывшего партнера по «Тампе-Бэй» Никиты Кучерова.Виктор Хедман: Нужно проверить, что Кучеров говорил, а чего нетЗащитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман заявил, что обсудит со своим партнером по команде Никитой Кучеровым его высказывания в адрес одноклубников.Сборная России потеряла Ковальчука и обидно проиграла финнамСборная России потеряла Ковальчука и обидно проиграла финнамРоссияне в два раза перебросали финнов (33-16), но потерпели досадное поражение от принципиального соперника.Хенрик Лундквист: Я не думаю, что мне нужно что-то менять в своей игреГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции на коленеФорвард СКА СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.Ален Виньо: Я думаю, что всем игрокам «Рейнджерс» нужно прибавитьГлавный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».Андрей Василевский: Если Кучеров что-то сказал, это его правоГолкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал слова российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.Машина времени. Что говорил форвард сборной России Никита Кучеров семь лет назадМашина времени. Что говорил форвард сборной России Никита Кучеров семь лет назадПервое интервью форварда «Тампы» Никиты Кучерова, которое он дал «Советскому споррту»в 2010 году, когда выступал в МХЛ.Джейк Аллен: Мы понимали, что серия с «Нэшвиллом» будет длиннойГолкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен поделился впечатлениями от второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (3:2).Райан Эллис: У «Сент-Луиса» хороший вратарь. Он выручил ихЗащитник «Нэшвилла» Райан Эллис поделился впечатлениями от второй игры серии второго раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (2:3).Роскошный гол Владимира Тарасенко в плей-офф, который вам нужно увидеть! (видео)Роскошный гол Владимира Тарасенко в плей-офф, который вам нужно увидеть! (видео)Этот парень решил все. Прекрасный бросок Тарасенко, и «Сент-Луис» вырывает победу у «Нэшвилла» во втором матче серии.Капризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиКапризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» просто не мог проиграть второй матч подрядНападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу своей команды над «Нэшвиллом» во втором матче серии плей-офф.
Футбол
Андрей Тихонов: После 16-часовой дороги играть на таком поле – издевательство
Хоккей
Четыре шайбы Пажо принесли победу «Оттаве» в матче с «Рейнджерс» (видео)
Бокс
Энтони Джошуа: Владимир является образцом для подражания как на ринге, так и вне его
Бокс
Владимир Кличко: Реванш? Такая опция в контракте есть
все новости
Нью-Джерси
Нью-Джерсикалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости