«Нью-Джерси» планирует вернуть Ковальчука в НХЛ
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что клуб из НХЛ собирается провести переговоры с агентом нападающего Ильи Ковальчука, который получил травму колена и в ближайшее время перенесет операцию.
Напомним, российский игрок был выбран под общим первым номером на драфте-2001 «Атлантой Трэшерз» (ныне – «Виннипег Джетс») и выступал за нее до 2010 года, после чего подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на 100 миллионов долларов.
В 2013 году форвард объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт со СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017).
Отметим, что действующее соглашение 34-летнего нападающего с армейцами истекает 30 апреля.
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