«Нью-Джерси» выиграл лотерею и получил первый выбор на драфте
«Нью-Джерси» получил
первый выбор на драфте 2017 года. Таков результат лотереи, которая прошла
накануне.
«Девилз» будут выбирать первыми впервые в истории клуба с момента переезда в Нью-Джерси в сезоне 1982/1983.
Второй номер получила «Филадельфия», третий – «Даллас». Отметим, что новичок лиги «Вегас» на своем первом драфте в истории будет выбирать под шестым номером.
Полные результаты
лотереи:
1. «Нью-Джерси»
2. «Филадельфия»
3. «Даллас»
4. «Колорадо»
5. «Ванкувер»
6. «Вегас»
7. «Аризона»
8. «Баффало»
9. «Детройт»
10. «Флорида»
11. «Лос-Анджелес»
12. «Каролина»
13. «Виннипег»
14. «Тампа-Бэй»
15. «Айлендерс»
Добавим, что драфт пройдет 23-24 июня в Чикаго.
Главным фаворитом драфта является форвард «Брэндона» Нолан Патрик.
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