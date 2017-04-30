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«Нью-Джерси» выиграл лотерею и получил первый выбор на драфте

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«Нью-Джерси» получил первый выбор на драфте 2017 года. Таков результат лотереи, которая прошла накануне.

«Девилз» будут выбирать первыми впервые в истории клуба с момента переезда в Нью-Джерси в сезоне 1982/1983.

Второй номер получила «Филадельфия», третий – «Даллас». Отметим, что новичок лиги «Вегас» на своем первом драфте в истории будет выбирать под шестым номером.

Полные результаты лотереи:

1. «Нью-Джерси»

2. «Филадельфия»

3. «Даллас»

4. «Колорадо»

5. «Ванкувер»

6.  «Вегас»

7. «Аризона»

8. «Баффало»

9. «Детройт»

10. «Флорида»

11. «Лос-Анджелес»

12. «Каролина»

13. «Виннипег»

14. «Тампа-Бэй»

15. «Айлендерс»

Добавим, что драфт пройдет 23-24 июня в Чикаго.

Главным фаворитом драфта является форвард «Брэндона» Нолан Патрик.

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