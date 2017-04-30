Рэй Шеро: У нас 11 пиков, а теперь и первый номер – это отличная площадка, чтобы двигаться вперед

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро прокомментировал итоги лотереи, по итогам которой «Девилз» получили первый номер на драфте 2017 года.

«Мы представляли наши шансы, и все прошло очень быстро, – приводит слова Шеро официальный сайт НХЛ. – Первый номер на драфте – это просто здорово для всей нашей организации и наших болельщиков. Особенно с учетом наших целей и того, что мы хотим сделать. У нас 11 пиков на драфте, а теперь есть и первый номер. Это отличная площадка, чтобы наш клуб двигался вперед.

Обмен первого номера? Можно рассмотреть все варианты, но я не рассчитывал выиграть лотерею, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Мы знаем кандидатов на первый выбор, и с понедельника у нас начнется активное обсуждение со скаутами.

Нам просто повезло. Я сам ничего не сделал. Но теперь мы можем получить преимущество от этого».

Напомним, «Нью-Джерси» будет выбирать первым впервые в истории клуба с момента переезда в сезоне 1982/1983.

Драфт пройдет 23-24 июня в Чикаго.