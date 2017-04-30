Майк Милбери: Танец Саббэна? Лавиолетту стоило дать ему по голове и сказать, чтобы он не вел себя, как клоун

Эксперт NBC Майк Милбери высказался о танце защитника «Нэшвилла» Пи Кей Саббэна на разминке перед вторым матчем серии второго раунда плей-офф с «Сент-Луисом» (2:3).

«Он потрясающий человек. Но иногда его нужно контролировать. Я знаю, что сейчас другие времена и новое поколение. Все хотят быть в инстаграме и твиттере. Но нужно сохранять внимание. Тебя ждет сложный матч.

Когда я это увидел, подумал, что возможно, Питеру Лавиолетту следовало дать ему по голове и сказать: «Эй, Пи Кей, сосредоточься. У нас сегодня игра, не надо строить из себя клоуна».

Он и был клоуном раньше. Мы видели, как он вел себя, как клоун. Но когда он серьезен и сосредоточен, он один из лучших игроков», – сказал Милбери.