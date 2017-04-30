Майк Милбери: Танец Саббэна? Лавиолетту стоило дать ему по голове и сказать, чтобы он не вел себя, как клоун
Эксперт NBC Майк Милбери высказался о танце
защитника «Нэшвилла» Пи Кей Саббэна на разминке перед вторым матчем серии
второго раунда плей-офф с «Сент-Луисом» (2:3).
«Он потрясающий человек. Но иногда его нужно контролировать. Я знаю, что сейчас другие времена и новое поколение. Все хотят быть в инстаграме и твиттере. Но нужно сохранять внимание. Тебя ждет сложный матч.
Когда я это увидел, подумал, что возможно, Питеру Лавиолетту следовало дать ему по голове и сказать: «Эй, Пи Кей, сосредоточься. У нас сегодня игра, не надо строить из себя клоуна».
Он и был клоуном раньше. Мы видели, как он вел себя, как клоун. Но когда он серьезен и сосредоточен, он один из лучших игроков», – сказал Милбери.
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы:
Нил (Эллис, Сишонс), 7:49 (0:1). Тарасенко (Стеен, Петранжело), 19:40 (1:1 - бол.). Эллис 43:07 (1:2). Лехтеря (Берглунд, Парайко), 47:39 (2:2). Тарасенко (Шварц, Эдмундсон), 56:09 (3:2).
Место и дата
29 апреля 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция