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Луис Суарес: Я не переживал из-за того, что не забивал несколько матчей

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат», в котором он сделал дубль.

«Конечно, я рад этим голам, потому что они много значат. Но я хочу прояснить, что абсолютно не переживал из-за того, что не забивал в последних матчах. В футболе главное – помогать команде. И неважно кто забивает.

Игра получилась непростой. «Эспаньол» отлично оборонялся в первом тайме. Но мы не сбавляли обороты и играли с большим желанием. Мы воспользовались шансом повести в счете, и это придало нам спокойствия. После этого мы контролировали игру и сняли все вопросы», – приводит Football Espana слова Суареса.

Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.

Матч

Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)

Голы

Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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