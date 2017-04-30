Луис Суарес: Я не переживал из-за того, что не забивал несколько матчей

Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) на стадионе «Корнелья Эль Прат», в котором он сделал дубль.

«Конечно, я рад этим голам, потому что они много значат. Но я хочу прояснить, что абсолютно не переживал из-за того, что не забивал в последних матчах. В футболе главное – помогать команде. И неважно кто забивает.

Игра получилась непростой. «Эспаньол» отлично оборонялся в первом тайме. Но мы не сбавляли обороты и играли с большим желанием. Мы воспользовались шансом повести в счете, и это придало нам спокойствия. После этого мы контролировали игру и сняли все вопросы», – приводит Football Espana слова Суареса.

Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.