Луис Суарес: Я не переживал из-за того, что не забивал несколько матчей
Форвард «Барселоны»
Луис Суарес подвел итоги матча 35-го тура примеры с «Эспаньолом» (3:0) на
стадионе «Корнелья Эль Прат», в котором он сделал дубль.
«Конечно, я рад этим голам, потому что они много значат. Но я хочу прояснить, что абсолютно не переживал из-за того, что не забивал в последних матчах. В футболе главное – помогать команде. И неважно кто забивает.
Игра получилась непростой. «Эспаньол» отлично оборонялся в первом тайме. Но мы не сбавляли обороты и играли с большим желанием. Мы воспользовались шансом повести в счете, и это придало нам спокойствия. После этого мы контролировали игру и сняли все вопросы», – приводит Football Espana слова Суареса.
Напомним, «Барселона» по-прежнему лидирует в примере, однако «Реал» остается лидером по потерянным очкам.
Матч
Эспаньол - Барселона - 0:3 (0:0)
Голы
Суарес Л. 50 (0:1). Ракитич 77 (0:2). Суарес Л. 87 (0:3).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Лопес Д., Пьятти (Перес, 66), Хурадо, Лопес Х., Санчес, Фуэго (Рока, 80), Кайседо (Баптистао, 61), Морено
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Пике, Бускетс, Ракитич, Гомеш (Маскерано, 78), Роберто, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Морено, 14; Кариколь, 58; Фуэго, 68 - нет
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
29 апреля 21:45, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция