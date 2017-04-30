Марсело: Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили
Защитник «Реала»
Марсело прокомментировал матч 35-го тура примеры с «Валенсией» (2:1) на
стадионе «Сантьяго Бернабеу». 28-летний бразилец принес команде победу, забив
победный гол на 86-й минуте.
«Я счастлив, что мы взяли три трудных очка. Многие приезжают на «Бернабеу», чтобы расстроить нас. Это нормально, ведь все хотят победить «Реал».
Но мы играли с душой и показали, кто мы есть на самом деле. А при поддержке наших болельщиков соперникам сложно выигрывать здесь.
Мы бежали и боролись до конца и завоевали три очка. Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили», – приводит Football Espana слова Марсело.
Напомним, у «Реала» и «Барселоны» равное количество очков, однако столичный клуб провел на один матч меньше.
Матч
Голы
Роналду 27 (1:0). Парехо 82 (1:1). Марсело 86 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Начо, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Родригес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72)
Валенсия: Алвес, Мангаля, Гарай, Лато (Гайя, 86), Монтойя, Орельяна (Баккали, 89), Парехо, Солер, Мина, Нани (Родриго, 70), Эль Хаддади
Предупреждения:
Каземиро, 52; Мората, 79; Модрич, 82 - Парехо, 21; Лато, 25; Гарай, 56; Мангаля, 64; Мина, 77
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
29 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция