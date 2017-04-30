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Марсело: Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал матч 35-го тура примеры с «Валенсией» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 28-летний бразилец принес команде победу, забив победный гол на 86-й минуте.

«Я счастлив, что мы взяли три трудных очка. Многие приезжают на «Бернабеу», чтобы расстроить нас. Это нормально, ведь все хотят победить «Реал».

Но мы играли с душой и показали, кто мы есть на самом деле. А при поддержке наших болельщиков соперникам сложно выигрывать здесь.

Мы бежали и боролись до конца и завоевали три очка. Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили», – приводит Football Espana слова Марсело.

Напомним, у «Реала» и «Барселоны» равное количество очков, однако столичный клуб провел на один матч меньше.

Матч

Реал - Валенсия - 2:1 (1:0)

Голы

Роналду 27 (1:0). Парехо 82 (1:1). Марсело 86 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Начо, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Модрич (Васкес, 90), Каземиро, Родригес (Асенсио, 66), Роналду, Бензема (Мората, 72)

Валенсия: Алвес, Мангаля, Гарай, Лато (Гайя, 86), Монтойя, Орельяна (Баккали, 89), Парехо, Солер, Мина, Нани (Родриго, 70), Эль Хаддади

Предупреждения:

Каземиро, 52; Мората, 79; Модрич, 82 - Парехо, 21; Лато, 25; Гарай, 56; Мангаля, 64; Мина, 77

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

29 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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