Марсело: Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал матч 35-го тура примеры с «Валенсией» (2:1) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 28-летний бразилец принес команде победу, забив победный гол на 86-й минуте.

«Я счастлив, что мы взяли три трудных очка. Многие приезжают на «Бернабеу», чтобы расстроить нас. Это нормально, ведь все хотят победить «Реал».

Но мы играли с душой и показали, кто мы есть на самом деле. А при поддержке наших болельщиков соперникам сложно выигрывать здесь.

Мы бежали и боролись до конца и завоевали три очка. Я очень рад, что забил, но еще больше – что мы победили», – приводит Football Espana слова Марсело.

Напомним, у «Реала» и «Барселоны» равное количество очков, однако столичный клуб провел на один матч меньше.