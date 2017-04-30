Олаф Ланге: Это самый напряженный финал за пять лет

Главный тренер УГМК Олаф Ланге подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф премьер-лиги с «Динамо» из Курска (82:75).

– Один день делает такую большую разницу, – приводит слова Ланге официальный сайт УГМК. – У нас было тяжелое начало, мы провалились в первой четверти, но затем смогли собраться. Особенно нам удалась заключительная четверть, когда мы переломили ход игры в нашу сторону. Я доволен теми изменениями, которые были сделаны: Кристи Толивер и Санчо Литтл отлично сыграли. Также хорошо проявила себя Дайана Таурази, которая вела всю команду. Я доволен игрой, особенно после вчерашнего поражения.

– Могли бы вы сравнить этот финал с предыдущими сезонами?

– За мои пять лет это был самый напряженный финал. Тот факт, что каждая команда проиграла одну домашнюю игру и одну выиграла, говорит о том, что это очень напряженная серия. Серия начинается, как только команда проигрывает домашнюю игру. Только тогда начинается настоящая борьба. Сегодня была довольно жесткая игра, уровня Евролиги. Обычно в российской лиге нам не дают даже касаться друг друга. Сегодня была настоящая битва. Мы чуть не поубивали друг друга на паркете.

Напомним, счет в серии до трех побед стал равным (2-2). Пятый матч пройдет 1 мая в Курске.